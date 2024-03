Drie onbekenden bellen aan bij joodse vrouw en schelden haar uit voor kindermoordenaar

De Amstelveense belde na het incident het CIDI om een melding te maken. Ook de politie is op de hoogte, blijkt uit navraag van NH. "We nemen de zaak hoog op en er loopt een onderzoek. Er is inmiddels een afspraak ingepland voor een aangifte", laat een woordvoerder weten.

De vrouw voelt zich nu erg onveilig, vertelt CIDI-directeur Naomi Mestrum, die met haar sprak. "Het doet heel veel met haar veiligheidsgevoel. Hoe weten ze überhaupt waar ze woont?" Dat het om een gerichte actie lijkt te gaan, versterkt dat gevoel van onveiligheid volgens Mestrum.

Doelbewust

"Het is niet zo dat ze bij woningen naar binnen zijn gaan gluren op zoek naar geloofsuitingen. Ze zijn doelbewust naar haar woning op de zesde etage van een appartementencomplex gegaan." De vrouw denkt dat de onbekende figuren het op haar gemunt hadden omdat haar dochter in het Israëlisch leger dient.

Ze lieten blijken dat ze zich moet schamen en begrijpen niet waarom ze nog in Nederland woont. Volgens Mestrum is het incident een gevolg van een zorgwekkende trend die gaande is. Op sociale media is volgens haar een heksenjacht gaande. Namen en adressen van Nederlandse joden die in Israël hebben gediend of familieleden hebben die dat doen, worden gedeeld."

Antisemitisme toegenomen

Het CIDI krijgt sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober meer meldingen van antisemitisme dan daarvoor. "Het is absoluut toegenomen." Amstelveense joden lieten eerder al aan NH weten dat hun huizen werden beklad en dat zij werden bedreigd. Ouders moesten hun kinderen zelfs naar school begeleiden.

Afgelopen weekend werd nog een concert van zangeres Lenny Kuhr in Waalwijk verstoord door pro-Palestijnse activisten die haar beschuldigen van genocide. De cultuursector kondigt vandaag een veiligheidsprotocol aan.

Ook de politie is extra alert op maatschappelijke spanningen door de oorlog in het Midden-Oosten. "We houden de ontwikkelingen daar en hier in de gaten. Dat gebeurt op verschillende manieren, onder meer door in gesprek te zijn en blijven met mensen uit betrokken gemeenschappen", aldus de woordvoerder.