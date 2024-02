Voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen rondom azc in joodse buurt

De gemeente Amstelveen gaat voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen nemen rondom het asielzoekerscentrum dat in de wijk Kronenburg komt. De joodse gemeenschap vroeg daar eind vorige maand om tijdens een informatiebijeenkomst. Die maakt zich zorgen om mogelijk antisemitisme onder de 290 bewoners van het azc.

Veel joodse Amstelveners bij informatiebijeenkomst over komst asielzoekerscentrum - Foto: NH Media

In een mail aan alle bezoekers van de informatieavond schrijft de gemeente vandaag 'de zorgen uit de joodse gemeenschap te horen.' Die zorgen komen voort uit de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten, waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Door dat conflict is het antisemitisme opgelaaid, merkten ook joden uit Amstelveen en Buitenveldert. Hun huizen werden bijvoorbeeld beklad met hakenkruizen en davidsterren. Dat het azc vlak bij Buitenveldert - het kloppend hart van de Amsterdamse en Amstelveense gemeenschap - komt, stuit de gemeenschap tegen de borst, blijkt als NH tijdens de informatieavond met Amstelveense joden in gesprek gaat. Achtergrond onbekend "Als je binnen zo'n joodse gemeenschap een groep mensen gaat zetten uit gebieden met op zijn zachtst gezegd niet hele vriendelijke denkbeelden ten aanzien van joden, moet je daar toch voorzichtig mee omgaan. Hoe ga je ervoor zorgen dat er geen incidenten gebeuren?", zei de joodse Amstelvener Mouritz destijds. Mouritz drong er bij de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op aan om in ieder geval voor te sorteren op wie er in het centrum gaan wonen. Hij is bang dat er straks alleen alleenstaande mannen uit landen waarvan de regering anti-Israël is komen wonen. Het COA gaf toen al aan geen invloed te hebben op de samenstelling van de groep, omdat dat afhankelijk is van de instroom op dat moment.

"Als de joodse gemeenschap tijdens de sjabbat naar de synagoge loopt, zou er extra politiesurveillance moeten zijn" Joodse Amstelvener Mouritz

Maar wat de gemeenschap het belangrijkst vindt, is dat Amstelveen preventieve veiligheidsmaatregelen neemt. "Als de joodse gemeenschap tijdens de sjabbat naar de synagoge loopt, zou er extra politiesurveillance moeten zijn", opperde Mouritz. Uit de mail en navraag bij de gemeente blijkt dat er wel een standaard veiligheidsplan komt, maar dat geen aanvullende maatregelen worden genomen zolang daar geen concrete aanleiding voor is. Gemeente deelt vrees niet Daarnaast benadrukt de gemeente 'de vrees van sommige Amstelveners dat asielzoekers antisemitisch en crimineel zouden zijn niet te delen'. "Wij gaan in deze stad respectvol met elkaar om en voor het wegzetten van groepen in welke vorm dan ook is in Amstelveen geen plaats." Uit de gesprekken die NH met Amstelveense joden had, blijkt dat ook zij ervoor waken iedere asielzoeker over één kam te scheren. "Maar er is maar één persoon voor nodig die bijvoorbeeld iets roept naar een groep joodse kinderen die tijdens de sjabbat naar de synagoge gaan en het veiligheidsgevoel in onze stad zakt naar nul", aldus de joodse Amstelvener Ran.

