Joodse gemeenschap bezorgd over veiligheid door komst asielzoekerscentrum Amstelveen

Joden uit Amstelveen en Amsterdam maken zich zorgen om hun veiligheid, omdat er over negen maanden zo'n 300 asielzoekers worden opgevangen in een leegstand kantoorpand in de Amstelveense wijk Kronenburg. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. Amstelveen is de gemeente met de grootste joodse gemeenschap van Nederland.

Toen de gemeente in 2015 bekendmaakte dat er in Kronenburg een asielzoekerscentrum zou komen, stuitte dat ook op weerstand onder joodse Amstelveners en Amsterdammers. Uiteindelijk leidde dat niet tot problemen en hielden joodse Amstelveners zelfs inzamelingsacties voor de asielzoekers. Omdat die locatie al snel overbodig werd, werd die gesloten.

"Sinds 7 oktober (de dag waarop Hamas Israël aanviel) leven we in een andere realiteit", benadrukt Ran. Joden in Amstelveen en Buitenveldert kregen toen te maken met bekladdingen en dreigementen.

De joodse Amstelvener Mouritz heeft het gevoel dat de gemeente Amstelveen zich niet goed voorbereidt. "Als je binnen zo'n joodse gemeenschap een groep mensen gaat zetten uit gebieden met op zijn zachtst gezegd niet hele vriendelijke denkbeelden ten aanzien van joden, moet je daar toch voorzichtig mee omgaan. Hoe ga je ervoor zorgen dat er geen incidenten gebeuren?"

Het stuit hem tegen de borst dat de gemeente niets kan zeggen over de samenstelling van de groep asielzoekers die in Kronenburg wordt gehuisvest. Woordvoerders van het COA konden die zorgen gisteravond niet wegnemen. "We zijn afhankelijk van de instroom over negen maanden, dus we weten nog niet hoe die groep eruit gaat zien."

Gezinnen

Die boodschap zorgt voor onrust bij Ran en Mouritz. Zij zijn bang dat er straks vooral alleenstaande mannen worden opgevangen uit landen waarvan de regering anti-Israël is. De Amstelveners roepen hun gemeente dan ook op om de regie te nemen bij de selectie van de groep asielzoekers die op Kronenburg wordt opgevangen.

Op de website van de gemeente staat dat in het azc in Kronenburg gezinnen worden opgevangen, terwijl gisteren bleek dat dit nog niet bekend is. Wethouder Adam Elzakalai legt uit hoe dit zit: "In de opvang wordt rekening gehouden met plekken die geschikt zijn voor gezinnen."