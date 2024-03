Burgemeester Amstelveen bezoekt bedreigde joodse vrouw, meer politie in wijk

Poppens bevestigt in de brief dat dit niet de eerste bedreiging is aan het adres van de vrouw. "De incidenten hebben een relatie met de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. U kunt zich voorstellen dat deze inwoonster enorm geschrokken is en dit ongewenste bezoek als zeer bedreigend heeft ervaren", staat in de brief.

Poppens keurt het incident sterk af: "Ik vind het onacceptabel dat een inwoner op deze wijze wordt geïntimideerd. Het staat mensen vrij om hun mening te uiten over de situatie in het Midden-Oosten, maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier het gebruik van agressie. "Hij merkt dat het incident veel doet met de joodse gemeenschap in Amstelveen.

De flyers zijn ook verspreid bij het Amstelland Ziekenhuis, waar de vrouw werkt, bevestigt voorzitter van de Raad van Bestuur Sophia de Rooy tegenover NH. "Het is in- en intriest dat iemand op z'n veilige werkplek is lastiggevallen."

Streng optreden

Het Centraal Joods Overleg (CJO) benadrukt tegenover NH hoe belangrijk het is dat autoriteiten streng optreden na dit soort incidenten. "Dat er mensen aan je deur komen om je te bedreigen kán niet. We verwachten van autoriteiten dat er wordt opgetreden. Niet dat ze alleen zeggen: 'het is een schande en het mag niet", zegt vice-voorzitter Hans Weijel.

Volgens hem gebeurt dat strenge optreden lang niet altijd. "Ik word onpasselijk van autoriteiten die dit soort dingen wegmasseren of zegt dat iets wettelijk niet kan. Het signaal van de Nederlandse autoriteiten moet zijn: 'Nederlanders worden beschermd, zélfs Joodse Nederlanders, zou ik bijna cynisch zeggen.'"

Weijel hoopt dan ook dat de politie zich inzet om de drie vrouwen op te sporen en dat zij een proces-verbaal krijgen. De politie liet gisteren aan NH weten 'het incident hoog op te nemen'. Er loopt op dit moment een onderzoek.

