Melkveehouder geeft ijsjes weg om verbinding met boerenleven te creëren

Kooijman is benieuwd hoe er gereageerd wordt en hoopt vooral dat kinderen en gezinnen op het ijs afkomen. "Het is leuk als je jong en oud op deze manier betrekt bij de boerderij. We krijgen zoveel positieve reacties over dit ijs, dus het is een mooie manier om mensen kennis te laten maken met het ijs."

West-Friesland dichter bij de boerderij

Naast dat Rens hoopt klanten over te houden aan het weggeven van zijn ijs, ook wil hij zijn boerderij en koeien laten zien. De melkveehouder runt het bedrijf samen met zijn vrouw. Naast het melkveebedrijf hebben ze een boerderijwinkel waar ze hun producten verkopen en een zorgboerderij. Ze werken met een groot team en iedereen brengt nieuwe ideeën in, zoals het idee van het gratis weggeven van ijsjes. Dit jaar is de eerste keer dat het georganiseerd wordt. En als het goed loopt willen ze het blijven doen.

Bovendien is het een mooie start van het schepijsseizoen, zoals ze het zelf noemen. "Een ijsje is echt een seizoensproduct. Daarnaast vinden we dat we heel bijzonder en smaakvol ijs hebben wat van onze eigen melk gemaakt wordt. Het ijs is gisteren gemaakt zodat het extra vers op het hoorntje of in het bakje terechtkomt", aldus de boer.

Dagje Bij De Boer Dag

Hij is benieuwd hoeveel mensen er komen, en op is op, benadrukt hij. Maar voor mensen die vandaag niet kunnen, maar wel de boerderij willen bezoeken, komt er nog een herkansing. Want op zondag 14 april doet de melkveehouderij ook mee aan het Dagje Bij De Boer Dag. Er wordt natuurlijk ijs verkocht, maar ook hamburgers. Er is muziek, er zijn activiteiten voor kinderen en je kan quad rijden.