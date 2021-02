Stalletjes langs de weg nemen enorme vlucht: 'Omzet is afgelopen jaar verdubbeld'

SCHELLINKHOUT - Steeds meer boeren verkopen hun producten direct vanaf het erf, dat blijkt uit cijfers van het CBS. En die verkoop gaat gepaard met succes. Daar kan melkveehouder Rens Kooijman over meepraten. Hij heeft het drukker dan ooit en een eigen boerderijwinkel is in de maak.

Toch neemt de West-Fries ons eerst mee naar stal. "Want dit is de basis. Dit is onze trots, hier wordt het witte goud (red. melk) gemaakt. En daar maken wij heerlijke producten van." Al vijf jaar verkoopt hij vlees vanaf z'n eigen erf, maar nog nooit zoveel als vorig jaar. "Onze omzet is verdubbeld."

West-Friesland scoort goed met stalletjes

In heel Nederland verkopen steeds meer boeren zo hun producten. Maar in West-Friesland heeft het helemaal een vlucht genomen. "We hebben 1300 stalletjes in de regio", legt Mike de Landgraaf uit. Hij richtte de website verkoopstalletjes.nl op, waar je op een kaart kunt zien bij welk stalletje je wat kunt kopen. "We krijgen tien stalletjes per week erbij. Zelfs nu het zo koud is zetten mensen er eentje langs de weg."

Corona lijkt de oorzaak. "Veel boeren en telers zaten met overschotten. En stonden voor de keus: of we vernietigen, of we zetten een stalletje langs de weg om verspilling tegen te gaan. Daarvoor hebben we dit platform opgericht. En dat blijkt een enorm succes te zijn geweest", aldus De Landgraaf.