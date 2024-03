Voormalig Schiphol-medewerker krijgt zeven jaar cel voor 'cruciale rol' bij cokesmokkel

In mei 2021 werd 320 kilo cocaïne ontdekt op Schiphol. De drugs zaten verstopt in bloemendozen die vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol werden gevlogen.

Volgens het OM was hulp van binnenuit cruciaal: Schiphol-medewerkers moesten de lading uit het vliegtuig halen en op een afgesproken plek afleveren. Twee maanden na de vondst werden er drie verdachten opgepakt. Tegen hen eiste het OM straffen tot negen jaar, maar die vielen lager uit.

Coördinerende rol bij smokkel

De man die gisteren terechtstond werkte ook op Schiphol en had volgens de rechtbank een coördinerende rol bij de smokkel. Zelf zegt de man dat hij onder druk is gezet.

De verdachte werkte voor een vrachtafhandelaar, en was daarom in het bezit van een Schiphol-pas waarmee hij op beveiligde delen van Schiphol kon komen. In die rol had hij zicht op het vliegtuig waarmee de cocaïne naar Nederland kwam.