Jaren cel voor mannen die lading cocaïne in bloemendozen via Schiphol smokkelden

Twee mannen zijn veroordeeld tot enkele jaren celstraf voor de invoer van 320 kilo cocaïne. De drugs werden verstopt in bloemendozen, en werden in mei 2021 onderschept.

De vondst was geen toevalstreffer, zo bleek gisteren in de rechtbank. Op basis van informatie van Team Criminele Inlichtingen, dat onderdeel is van de Koninklijke Marechaussee, was het Cargo Harcteam onder leiding van het OM een onderzoek gestart. Telefoons werden afgeluisterd en de verdachten werden geobserveerd.

Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de informatie dat de drugs vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol onderweg waren. Op de luchthaven in Amsterdam werd 320 kilo cocaïne, verstopt in bloemendozen, onderschept. Volgens het OM was hulp van binnenuit cruciaal: Schiphol-medewerkers die de lading uit het vliegtuig moesten halen en vervoeren. Twee maanden na de vondst werden er drie verdachten opgepakt.

'Internationale drugscircuit'

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt nu twee mannen voor de invoer hiervan. "De verdachten hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de instandhouding van het internationale drugscircuit", stelt de rechter.

Een 52-jarige man krijgt vijf jaar. Volgens de rechter had hij 'contact met mensen in Zuid-Amerika die hij de cocaïne aan boord van het vliegtuig kon laten plaatsen'. Op Schiphol werd geregeld dat de drugs uit het vliegtuig gehaald konden worden om vervolgens te laten doorvoeren.

Informatie over vluchten

Een 59-jarige krijgt drie jaar cel. Hij gaf volgens de rechter informatie over de vluchten en stond klaar om de drugs uit het vliegtuig te halen. Een derde verdachte, een man van 60, is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken. Een vierde verdachte moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.