Hijsspektakel in IJmuiden vervroegd: plaatsen megapijlers begint al op zaterdag

Het gaat om twee pijlers van de nieuw te bouwen zoutdam in het Binnenspuikanaal. De zoutdam is een betonnen constructie waarmee verdere verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van de nieuwe, grote zeesluis kan worden voorkomen. De zoutdam is uniek in de wereld.

Oorspronkelijk was de start van de hijsklus gepland op woensdag 3 april, maar woordvoerder Pieter Zoon van Rijkswaterstaat laat weten dat het er naar uitziet dat het op die dagen te hard waait en dat daarom besloten is de operatie te vervroegen.

De twee pijlers van ruim 27 meter hoog staan nu nog op de kant naast het kanaal. Ze zijn op de wal gebouwd, omdat bouwen in water de doorstroming van het kanaal te veel belemmerd zou hebben.

Gulliver

Om de gevaartes van drie miljoen kilo beton precies op de juiste plek in het kanaal te kunnen plaatsen, wordt het speciale kraanschip Gulliver ingezet. Dit is een kraanschip van de buitencategorie met een afmeting van 108 meter lang en 48 meter breed, die beschikt over twee kranen van 90 meter hoog. Deze kranen hebben samen een hijsvermogen van 4000 ton.