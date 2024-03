Onderwaterdam Noordzeekanaal stap dichterbij, reusachtige pijlers klaar voor plaatsing

Het hijswerk begint op woensdagmorgen 3 april in alle vroegte en gaat naar verwachting veertig uur duren. De operatie is uniek in de wereld, zegt Jan Rienstra van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden zijn van minuut tot minuut te volgen via de webcams van Rijkswaterstaat.

Selectieve onttrekking

De Zoutdam, die begin 2025 helemaal klaar is, gaat ervoor zorgen dat het zoutgehalte van het Noordzeekanaal niet te hoog wordt. De reusachtige nieuwe zeesluis zorgt ervoor dat er bij iedere schutbeurt tienduizend ton zout in het kanaal terechtkomt. Om te voorkomen dat het kanaal te zout wordt, zijn maatregelen noodzakelijk. Een te zout Noordzeekanaal levert problemen op voor de landbouw.

De nieuw te bouwen dam maakt gebruik van het natuurkundige gegeven dat zout water zwaarder is dan zoet water. De dam in het spuikanaal houdt het zoete water tegen, maar maakt het mogelijk om via een gleuf vlak boven de bodem van het spuikanaal het zwaardere zoute water terug te pompen naar zee.

In onderstaande video die NH eerder maakte, wordt uitgelegd hoe dat precies werkt.