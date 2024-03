Tevreden Haarlemmers over besluit: raad trekt nota betaald parkeren in

Fractievoorzitter Ruud Kuin van de SP is tevreden. "Echt heel bijzonder. Een historisch besluit. Toen we begonnen met het referendum, zei iedereen dat het toch niet ging lukken. Wij hebben stap voor stap alle bezwaren overwonnen. Het is uniek dat het unaniem is. Ook de coalitie ziet in dat de stad heeft gesproken."

De coalitiepartijen willen nu de tijd nemen om het gesprek met de stad aan te gaan. Zo liet Miryam Çimen van D66 weten dat de uitdagingen die Haarlem kent, niet verholpen zijn met het verwerpen van het invoeren van betaald parkeren.

Gesprek met de stad

"Met het intrekken van de nota houdt het niet op. Onze partij staat nog altijd achter het voorgestelde beleid. Gesprekken met Haarlemmers moeten ons nu verder helpen. Er moeten woningen worden gebouwd en de stad moet vergroenen. Dan kunnen er niet ook nog meer auto's bijkomen."

SP-er Ruud Kuin heeft daar begrip voor: "Ik verwacht niet van andere partijen dat ze ineens iets anders vinden. Maar het is wel bijzonder dat ze desondanks zeggen dat ze opnieuw beginnen. Niet de nota aanpassen, ze zien in dat je met een schone lei moet beginnen. Ik heb altijd gezegd dat het ons gaat om de zeggenschap van de mensen. We zijn niet per se tegen gereguleerd parkeren, maar we waren wel tegen dit plan."