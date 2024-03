Elly deelt gratis zaad uit aan Haarlemmers met groene vingers

Elly houdt zelf niks over aan haar bibliotheekjes. Of toch wel. Namelijk: gezelligheid. Daar is het haar vooral om te doen. “Ik woon hier al 48 jaar. Vroeger zaten we in de zomer voor ons huis en maakte je met iedereen een praatje. Nu is iedereen toch meer op zichzelf. Overdag is iedereen van huis. Zo ontstaat er toch nog een beetje contact voor je huis.”

Boomspiegel

Verbitterd is Elly niet. Integendeel. “Het is nou eenmaal zoals het gaat. Mensen moeten ook naar hun werk. Maar je wil de straat toch een beetje leuker maken.” Ze wijst naar een boom iets verderop in de straat. “Daar heb ik een boomspiegel gemaakt. Ik had gevraagd of iemand oude tennisballen had. Die heb ik door midden gezaagd en beschilderd. Nu zijn het paddenstoelen.”

