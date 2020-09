Zaanse dag van de minibieb: "Ik denk dat dit wat laagdrempeliger is"

Op het moment dat NH Nieuws aanwezig is, blijkt dat weinig mensen nog van het initiatief afweten; het is erg stil. Ook als de verslaggever langs een minibieb in Zaandam rijdt, is er niemand aanwezig.



In de Beemster wordt er wel voorgelezen, maar ook hier is de opkomst laag. Ondanks dat ze met weinig zijn, is het wel een gezellige bedoeling, volgens Karin de Roo-Blauwhof: "Kinderen mochten ook omstebeurt een stukje lezen uit een boek." Tekst gaat door onder foto.