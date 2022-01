Elly ontdekt 125 minibiebs: "Andere mensen gaan winkelen, ik ga minibiebs lopen"

De Haarlemse Elly Stroo Cloeck wandelt elke dag door Haarlem op zoek naar minibiebs. Ze is dol op de kleine houten huisjes met boeken in voortuinen. In de afgelopen jaren telde ze er 125 in de regio Haarlem en nog elke dag hoopt ze weer een nieuwe te ontdekken. "Ik vind het fantastisch om er één te ontdekken. Andere mensen gaan winkelen, ik ga minibiebs lopen."

Haarlemse ontdekte 125 minibiebs in regio Haarlem - NH Nieuws

Elly begon een aantal jaar geleden met wandelen om gezondheidsredenen. Sindsdien wandelt ze elke dag zo'n 8 kilometer door de straten van Haarlem. Ze heeft zichzelf als doel gesteld om alle straten een keer gelopen te hebben en houdt dat precies bij op een kaart. Ook ontdekte ze gaandeweg alle verschillende minibiebs in de stad. Zo weet ze precies waar ze staan en heeft ze inmiddels een aantal favoriete wijken waar veel minibiebs staan. "In de Indische buurt staan er 17 en ik vind dat veel. De enige buurt waar de dichtheid nog hoger is, is het centrum", zo vertelt ze. Elly kijkt altijd even in de minibiebs of er wat interessants tussen staat. Ze leest 'breed' en probeert van alles. Zelfs een boek van een Russische schrijver van een eeuw geleden wekte haar interesse. Maar na vijftig bladzijden bleek het toch niet echt een boek voor haar te zijn. En dan laat ze 'm gewoon weer in een minibieb achter voor iemand anders. In het dagelijks leven schrijft ze recensies voor managmentboeken, dus ook hiervoor gaat ze altijd op zoek naar interessante boeken. "Ik denk ook dat als je zelf een minibieb hebt, je verrast zult zijn wat mensen achterlaten."

Quote "Het verbreedt je horizon. Je gaat eens lezen wat je normaal niet bij de bibliotheek zal halen of wat je zal kopen." Elly Stroo Cloeck

Elly heeft geen verschil ontdekt in de minibiebs in verschillende wijken. Het valt haar wel op dat er ook wijken zijn waar helemaal geen minibiebs staan. "In de Amsterdamse buurt heb ik er nog geen één gevonden. Er zitten er twee op de Zomerkade en de Zomervaart, maar daarboven tussen Zomervaart en de Amsterdamse Vaart heb ik niets gezien. En dat verbaast me want het is net zo'n soort buurt als de Indische buurt, kinderrijk met jonge gezinnen." Ook buiten Haarlem gaat Elly op zoek naar minibiebs en Zandvoort blijft helemaal achter. "Misschien zijn ze er wel in hotels, maar ik heb ze niet gezien in de voortuinen. Ze weten niet wat ze missen daar", lacht ze.