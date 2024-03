Zandzakken langs Zeeweg Bergen aan Zee moeten wandelpad vóór Pasen watervrij maken

De hoge grondwaterstand in de regio zorgt voor overlast in de gemeente Bergen. Sinds februari ligt er water op de Zeeweg. In januari liep een stuk van de Zeeweg, ter hoogte van de Uilenvangerweg, ook al onder water. En na hevige regenval stond ook de Kerkstraat diezelfde maand volledig blank.

Nu het grondwater eindelijk begint te dalen, heeft de provincie zandzakken langs het voetpad geplaatst. Het water op de rijbaan wordt vervolgens weggepompt naar zee. Om onveilige situaties in het verkeer te voorkomen, is een van de rijstroken afgesloten. Er zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst, die het verkeer om en om langs de afzetting laten doorrijden.

Of deze maatregel ook voldoende effect heeft, wordt de komende weken regelmatig gecontroleerd. "Als blijkt dat de zandzakken toch nog water doorlaten, worden aanvullende maatregelen genomen", meldt de provincie. Welke maatregelen dat zijn, is niet duidelijk. Er zou dagelijks een vrachtwagen paraat staan, die het water op de weg eventueel kan opzuigen. "Zodat het verkeer veilig van de Zeeweg gebruik kan blijven maken."

Noodmaatregel

Al met al blijft het wegpompen van water slechts een noodmaatregel. Een structurele oplossing is volgens de provincie lastig te vinden. "De weg ligt lager dan het stuk waar nu steeds water blijft staan. De vele regen van de afgelopen maanden zorgt ervoor dat het grondwater in de regio extreem hoog is."

De Zeeweg is een belangrijke toegangsweg naar Bergen aan Zee. Om oponthoud te voorkomen, zorgt de provincie daarom dat de twee rijstroken voor het paasweekend weer veilig begaanbaar zijn. Het verkeer kan vanaf vrijdag weer in beide richting doorrijden.