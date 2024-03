Begraafplaats geteisterd door wateroverlast: graven gedwongen minder diep

De nog altijd extreem hoge waterstand leidt er toe dat er op de begraafplaats van Velsen minder diep wordt begraven. Het grondwaterpeil is zo hoog dat dieper gaan voor problemen zorgt. Sommige campings in de IJmond vrezen dat de start van het zomerseizoen moet worden uitgesteld. Ook daar hebben ze last van het water: de velden zijn te nat om te kamperen, zegt André Thoolen van Natuurcamping Klein Hemelrijk uit Heemskerk.

Begraafplaats Duinrust in Beverwijk nog geen last van hoog grondwater NH Media

Zo kan er op een veld van begraafplaats de Biezen nog maar in één laag begraven worden en datzelfde geldt voor laaggelegen plekken op begraafplaats Duinhof. Om in twee lagen te kunnen begraven is een kuil van twee meter diep nodig. Met de huidige stand van het grondwater is die diepte niet verantwoord, dan loopt de kuil vol water. In twee lagen begraven komt niet vaak voor. Mocht de vraag zich voordoen, dan worden mensen naast elkaar begraven in plaats van boven elkaar.

Nooit eerder viel er zoveel neerslag in een najaar en de gevolgen zijn steeds duidelijker merkbaar. De grondwaterstand bereikt recordhoogtes en flinke stukken natuur zijn onbereikbaar, omdat de paden zijn veranderd in waterwegen. De hoge grondwaterstand levert ook problemen op voor 'grondafhankelijke' bedrijfstakken als begraafplaatsen en campings.

"Soms willen mensen in drie lagen boven elkaar begraven worden, dat is nu op veel plekken niet mogelijk"

Een woordvoerder van begraafplaats Westerveld laat weten dat, als gevolg van de hoge grondwaterstand, twintig procent van het terrein tijdelijk onbruikbaar is. Het terrein is echter zo uitgestrekt dat de exploitant van het kerkhof nog geen 'nee' heeft hoeven verkopen.

Op gemeentelijke begraafplaats Duinrust in Beverwijk zijn nog geen beperkende maatregelen nodig, vertelt beheerder Mark Haije. "We hebben goed contact met het waterschap en we monitoren de waterstanden elke dag", aldus Haije. Vooralsnog slaagt de beheerder erin droge voeten te houden. Hij ziet af en toe wel wat plassen, maar die hebben te maken met de ondergrond. "Hier en daar bestaat die uit klei en als het regent blijft daar water op staan. Dat lijkt erg, maar is het niet”, aldus Mark Haije.

Onder water

Niet alleen bij de begraafplaatsen blijken de hoge waterstanden een bedreiging te kunnen vormen, bij camping Klein Hemelrijk in Heemskerk ís dit al een probleem. Uitbaters André Thoolen en Margit Borst zitten met de handen in het haar. Aankomend kampeerseizoen zal er anders uit gaan zien dan voorheen. "Ja, het is wel lastig voor ons. We zitten al sinds november met waterplassen en het gaat maar niet weg. Het is voor ons zeker dat we maar 30 procent beschikbaar kunnen stellen voor de kampeerders", zegt André.

Op dit moment ligt het gebied er enorm nat bij. De helft van het veld ligt onder water en dat heeft gevolgen. "De weg naar het sanitairblok is geblokkeerd door een grote plas water, dus hier moeten we nog een oplossing voor vinden." De camping ligt op een gebied van PWN, wat betekent dat het beschermde grond is. Hieraan zijn een aantal regels verbonden, waardoor het wegpompen niet zo maar kan. Voor de natuur is het water juist wenselijk en daar zijn de uitbaters de dupe van.