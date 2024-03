Broedende vogels en wateroverlast: paden in duinen Zuid-Kennemerland zijn afgezet

PWN, dat het duingebied tussen Zandvoort en Bloemendaal beheert, vraagt daarom aan bezoekers om extra voorzichtig te zijn. Buiten de paden lopen is verboden, ook als die ondergelopen zijn. Boswachter Walter waarschuwt: "Wanneer bezoekers van de paden afgaan, veroorzaakt dit verstoringen bij de dieren. Veel mensen realiseren zich dat niet. Een eigen weg om het water heen zoeken, is dan ook niet toegestaan."

Dieren zoeken het hogerop

"Ook dieren moeten zich aanpassen aan de natte omstandigheden", legt de boswachter uit. "Zij zoeken de hoger gelegen gebieden op om te broeden of hun jongen groot te brengen en moeten dat in alle rust kunnen doen." Naast mensen, kunnen ook honden voor stress bij wilde dieren zorgen.

Vanwege het broedseizoen is in Nationaal Park Zuid-Kennemerland de gele route door het Kraansvlak van 1 maart tot 1 september afgesloten. Grote stukken van de Zeeweg, de Betonweg en de Ezelweg zijn niet toegankelijk vanwege het vele water. Via de site van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een actueel overzicht van de afzettingen te downloaden.