Wandelaars en fietsers opgelet: nog maanden ondergelopen paden in het duingebied

Het is kletsnat in de duinen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Hierdoor moeten we in februari en maart nog rekening houden met ondergelopen wandel- en fietspaden.

Dat meldt drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Nog altijd zijn er in de duingebieden in Zuid-Kennemerland fiets- en wandelpaden afgesloten vanwege de hoge grondwaterstand. En dus hangen er spandoeken waarop wandelaars en fietsers worden gewaarschuwd voor 'extreem hoog water'. (Tekst loopt door na de foto)

Een afgesloten fietspad in Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Foto: ingezonden foto

"De reden is en blijft simpel. Er is dit najaar twee keer zoveel regen naar beneden gekomen dan normaal", vertelt Gert Jan Vreken van PWN. "We gaan dit in de toekomst door klimaatverandering vaker meemaken. We moeten ons afvragen hoe we hier voortaan mee om moeten gaan. Moeten we bijvoorbeeld de bestaande padenstructuur door de duinen wel aanhouden? Hoe houden we het duingebied goed toegankelijk voor iedereen?" (Tekst loopt door na de foto)

Ondergelopen paden in de duinen - Foto: NH Media

Volgens Vreken is het wachten totdat het natte seizoen is afgelopen en dat kan misschien wel tot in april duren, afhankelijk van de hoeveelheid regen de komende weken. "Dan gaat de vegetatie weer groeien. En omdat de planten en bomen water opnemen, de zon het water verdampt en er minder neerslag valt, zal het grondwaterpeil dalen." De natuur kan overigens prima met deze natte situatie omgaan. Sommige bezoekers leggen zich er bij neer en accepteren dat het door de extreme regenval komt, maar er zijn ook bezoekers die aan PWN vragen waarom de organisatie het overtollige water niet wegpompt. "Dat doen we niet. Het is niet wenselijk, want dit water is ook gewoon een natuurlijk onderdeel van de duinen. Daarnaast is er geen beginnen aan in zo'n uitgestrekt gebied. Onze belangrijkste taken zijn ook het leveren van drinkwater en het beheren van de natuur." (Tekst loopt door na de foto)

Ondergelopen wandelpad in de duinen - Foto: NH Media

'Niet door het groen wandelen of fietsen' "Sommige omwonenden van de Kennemerduinen denken dat wij juist verantwoordelijk zijn voor het hoge grondwaterpeil. Dat klopt dus niet. De extreme hoeveelheid neerslag is de oorzaak. We pompen wel incidenteel water weg om sommige drinkwaterproductielocaties droog te houden, maar in de Kennemerduinen wordt geen drinkwater geproduceerd." Het is dus even afwachten totdat de paden er weer droog bij liggen. "En dan zal je altijd zien dat er straks weer een heel droog seizoen volgt", vertelt Vreken. Wie graag wil weten welke paden op dit moment niet of slecht toegankelijk zijn in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, kan op deze kaart kijken. Overigens vragen de boswachters om bij de ondergelopen paden niet zelf een alternatieve route door het groen uit te stippelen om zo de plassen te ontwijken. "Wij constateren dat ook regelmatig. Doe het niet, zeker niet in de periode wanneer de natuur begint te ontwaken. Loop door het water of kies een andere route óver de paden."