Luchtbeelden laten zien dat het nog nooit zó nat was in de duinen

Nergens zijn de sporen van de overvloedige regen zo goed zichtbaar als in de duinen. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, grofweg het gebied tussen Haarlem en de kust, is bijna onherkenbaar.

Het goede nieuws is: het vele water vormt geen bedreiging voor de natuur. De duinen zijn goed bestand tegen extremen. Het slechte nieuws is dat bezoekers door afgesloten fiets- en wandelpaden hun eigen weg kiezen. Vooral in het broedseizoen gaan vogels daar last van krijgen. Daarom een hartenkreet van boswachter Walter Oosterom van PWN: ''Laten we ons een beetje aanpassen, we zijn maar op bezoek.''

Kijk hieronder mee naar luchtbeelden van het water in de duinen en wandelaars en fietsers die daar hun weg proberen te vinden.