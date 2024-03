Stichting Juttersgeluk opent winkel in Zandvoort: alle producten gemaakt van 'beach trash'

Nu jut Suzanne met een leger aan vrijwilligers bijna dagelijks op het strand van Zandvoort. “Dat zijn mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Nu we op deze locatie zitten, kunnen we nog beter uitdragen hoe belangrijk het is om het strand schoon te houden. En hoeveel voldoening en rust het jutten kan geven.”

Misschien is dat de oorzaak van de vele lachende gezichten op woensdagochtend in de Kerkstraat. Zingend, begeleid door meester-jutter en accordeonist Matthijs, trekken de in gele windjacks gehulde vrijwilligers de winkel in. In de strijd tegen de plastic soep is weer een slag geslagen. En dat mag best even gevierd worden.