Juttersgeluk blij met schonere stranden: "Mooi dat ons werk effect heeft"

ZANDVOORT - De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid strandafval met ruim een kwart gedaald ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van Stichting De Noordzee. "Onwijs positief", zegt Suzanne Klaassen van stichting Juttersgeluk. "Ook in Bloemendaal en Zandvoort hebben we de indruk dat het afneemt."

In de eerste tien jaar van het onderzoek (2001-2010) werd gemiddeld 388 stuks afval per honderd vierkante meter aangetroffen. In de periode van 2011 tot en met 2020 was dit 27 procent minder: 282 stuks afval per vierkante meter. "We zijn al jaren bezig met het onderzoek", zegt Ewout Van Galen, programmaleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. "En dat dit dan de resultaten zijn, stemt ons heel hoopvol."

Quote "Dit soort berichten motiveren ons om vooral door te gaan" Suzanne Klaassen, stichting juttersgeluk

Ook bij Juttersgeluk, dat vijf dagen in de week plastic raapt op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort, zijn ze blij met de resultaten. "Bij ons werd vandaag geopend met een applaus, want het is mooi om te zien dat ons werk effect heeft. Dit soort berichten motiveren ons om vooral door te gaan", zegt Klaassen. Dagjesmensen De resultaten van het onderzoek stroken met het beeld dat ze bij Juttersgeluk hebben van de hoeveelheid strandafval de afgelopen jaren. "Als wij die effecten specifiek voor onze stranden zouden meten, zouden we waarschijnlijk eenzelfde tendens zien. Want ook hier is het op het oog flink afgenomen." Toch zijn de uitkomsten van het onderzoek niet geheel representatief voor de stranden van Bloemendaal en Zandvoort, legt Klaassen uit. "Zij hebben vooral gemeten op niet-toeristische stranden. Het afval dat daar gevonden wordt, komt voornamelijk uit zee. Wij hebben daarentegen in grote mate te maken met dagjesmensen. Veel afval dat we op de stranden vinden, is daar dus direct achtergelaten door strandgasten. Daarom ligt de hoeveelheid afval bij ons nog wel wat hoger." Bewustwording "Veel mensen zijn steeds bewuster van de impact van bijvoorbeeld plastic op het milieu", noemt Klaassen een verklaring voor de afname van de hoeveelheid afval. Van Galen beaamt dat. "Die bewustwording is er sinds de ontdekking van de plastic soep in 1997 steeds meer gekomen. Mensen maken zich drukker, er zijn meer wetenschappelijke publicaties en ook bedrijven zetten zich in voor een schonere Noordzee. Daar komen initiatieven als de Beach Cleanup Tour uit voort, waarbij we jaarlijks duizenden kilo afval oprapen."

Quote "We hebben goede hoop dat deze trend doorzet" Ewout van galen, stichting de noordzee

Ook regionaal, nationaal en internationaal beleid helpen mee. "Zo zien we direct resultaat van het verbod op het oplaten van ballonnen, dat ook veel Noord-Hollandse gemeenten hebben ingesteld", vertelt Van Galen. "Ballonnen stonden in de top vijf van meest gevonden afval op de stranden, maar zijn nu gedaald naar plaats acht." Blijven rapen Goed nieuws dus, toch zijn we er nog niet, zegt Van Galen. "Het kan echt nog wel beter, want bijna driehonderd stuks afval per honderd vierkante meter is nog altijd veel te veel. Maar we hebben goede hoop dat de ingezette trend doorzet." Klaassen sluit zich daarbij aan. "De erfenis van jarenlang plasticgebruik ligt ook gewoon nog in zee en dat zal nog gewoon blijven aanspoelen. Dus wij blijven zeker rapen."