Een fijne paaswandeling in de duinen? Trek je laarzen aan!

Castricum, Bakkum, Egmond en Bergen

Ook in het Noord-Hollands Duinreservaat, tussen Castricum en Bergen, zijn laarzen geen overbodige luxe. "Maar ik zeg er gelijk bij: de hoge waterstanden zijn erg lokaal", licht Dick Groenendijk van natuurbeheerder PWN toe. "Er zullen wandelaars en fietsers zijn die geen plas tegenkomen en denken: waar heb je het over?"

"We hadden hier te maken met de hoogste waterstand in meer dan honderd jaar, met plassen van wel 30 centimeter. De afgelopen week is het water zo'n 10 centimeter gezakt. Maar er zijn dus nog steeds paden afgesloten. We houden op de website bij waar dat is. Erg nat is het bijvoorbeeld bij de Kruisberg bij Castricum."

"Maar van al dit water gaan de planten en dieren tot ver in de zomer plezier hebben", belooft Dick. "En ondanks de plassen is het er met Pasen al zo mooi: de bosbodem is geel bedekt met speenkruid en misschien tref je de zeldzame sleutelbloem. Maar gebruik ook je oren: de tjiftjaf zingt in de bossen en in het open duin de boomleeuwerik."