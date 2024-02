Honderd euro boete voor hardlopers die regenplas mijden: "Wilden geen natte voeten"

In het bos even van het pad afdwalen om een grote regenplas te vermijden? Dat kun je beter laten. Wie betrapt wordt, riskeert namelijk een fikse boete. Het overkwam hardlopers Jeroen en Kees afgelopen weekend, toen ze een stukje ruiterpad namen om droge voeten te houden. De boete: 100 euro.

Maar, ook de verharde weg bleek niet opgewassen tegen de overvloedige regenval van afgelopen weekend. "Op een gegeven moment staan we voor een meer van water, dus snijden we een stukje af om vervolgens onze route op de verharde weg te hervatten."

De hardlopers liepen op de verharde weg. "Een andere route dan normaal, want onze gebruikelijke weg was al niet meer begaanbaar", vertelt Kees.

Kees reageerde verontwaardigd. Ik zei nog: "Doe niet zo flauw. Dit zijn onvoorziene omstandigheden." Maar de boswachter hield voet bij stuk en vertelde dat de twee aan de kant hadden moeten lopen. Als Kees hem vraagt of hij kan laten zien hoe hij dat had moeten doen, antwoordde de boswachter dat hij één boete voor beiden zou geven, in plaats van ieder een eigen.

Weg vervolgen

Kees vindt het kinderachtig. "Het gaat me niet om het geld. Het gaat om de situatie. Waarschijnlijk stonden ze op het hoekje om te kijken of er geen mountainbikers langskwamen, daar klagen ruiters al langere tijd over. Terecht, maar wij zijn geen mountainbikers, we willen gewoon geen natte voeten. In dit geval was er niemand in het bos en naast teruglopen was er geen andere optie."

De heren wordt nog gevraagd of ze een afschrift willen en mogen vervolgens hun route over het ruiterpad vervolgen. Kees snapt er niks van. "We worden bekeurd voor het lopen op het ruiterpad en vervolgens mogen we doorlopen? Laat ons dan teruglopen."