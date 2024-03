Droge voeten in de polder met nieuwe Waardse Dijk: "Voorbereid op de toekomst"

Gemeente Dijk en Waard legt dit najaar de spooronderdoorgang Zuidtangent aan, bij station Heerhugowaard. De spooronderdoorgang doorkruist een belangrijke waterloop, de Westertocht. Die zorgt voor de afvoer van water naar het gemaal aan de Huygendijk. Om het gebied in de toekomst klimaatbestendig te houden, is een tweede gemaal nodig.

Het nieuwe watersysteem kan het water volgens de gemeente beter opvangen en afvoeren. Per minuut kan het 110.000 liter water naar het Kanaal Alkmaar - Kolhorn pompen. "Met de klimaatveranderingen en de bouw van meer woningen in de polder, is de afronding van dit project heel goed nieuws", reageert Esther Leibbrand, wethouder klimaatadaptatie.

"We hebben steeds meer te maken met overvloedige regenval en extreme droogte. Met dit gemaal zijn we voorbereid op de toekomst."

