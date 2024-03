Einde aan soap rond miniatuurtreintjes, vanaf vandaag rijden 'snelheidsduivels' weer

Sinds de brief van de NVWA op de mat lag, heeft Leenaarts bijna dagelijks gewerkt aan het regelen van al het papierwerk en het gereedmaken van de wagons voor de keuring. Hij blijft verbaasd dat de miniatuurtreinen als een attractie worden beschouwd. "De jongeren racen voorbij op hun elektrische fietsen en dan mogen wij niet met de treintjes? Die dingen gaan 8 kilometer per uur!"

Hij vervolgt: "Het is een uit de hand gelopen hobby. We zitten hier al 25 jaar en er is nog nooit iets fout gegaan. Ja, we ontsporen weleens, dan ligt er een takkie op het spoor, maar dat vinden die kinderen prachtig."

Klaar mee

Toch kan hij nu eindelijk opgelucht ademhalen dat het achter de rug is. "Het is nu klaar en ik ben er ook klaar mee. Alleen onze hoge baan is nog niet goedgekeurd. Maar we moeten met het bestuur nog overleggen of we die überhaupt willen laten keuren, dat kost ook weer 2500 euro en we hebben het afgelopen jaar geen inkomsten gehad."