Strengere regels kostten modelspoorclub al 8000 euro: “We moesten opeens een meetpaal voor kinderen hebben”

De miniatuurtreintjes van Modelbouwvereniging Het Y in Velsen-Zuid rijden al sinds de jaren ‘80 door het bos van Spaarnwoude en gaan maar zo'n 5 kilometer per uur. Toch werden ze begin dit jaar plots aangemerkt als een ‘echte’ attractie. De 73-jarige oprichter van de verenging werd bedolven onder het papierwerk en er moesten duizenden euro's worden uitgegeven om te voldoen aan de strengere voorschriften. Maandag worden de treintjes opnieuw gekeurd.

Al 25 jaar kunnen kinderen voor een klein bedrag met het treintje meerijden door de bossen van Spaarnwoude. Maar sinds begin dit jaar de brief van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit op de mat viel bij de modelbouwvereniging staan de treintjes stil.

Foto: Treintje bij modelspoorbouw vereniging 't Y

Om te mogen blijven rijden, moeten de treintjes voldoen aan strenge eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: ingebouwde remmen, remcilinders, luchttankjes en speciale slangen. "We zitten al op de 8000 euro aan kosten en dat is alleen nog het materiaal", vertelt oprichter van de vereniging Lex Leenaars. Het is voor de club moeilijk zo'n bedrag op te hoesten. "We verdienen niks, want we willen beschikbaar blijven voor mensen met een kleine portemonnee." De euro die ze voor een ritje vragen is dan ook puur om de kosten de dekken. "We hebben huur en moeten de brandblussers laten keuren." Om geld bij elkaar te krijgen startte de verenging een crowdfunding.

Aanpassingen Naast de hoge kosten kreeg de vereniging opeens te maken met allerlei bureaucratische regels. "Het wordt ons gewoon onmogelijk gemaakt", zegt hij. "De treintjes rijden heel laag boven de grond en nu moeten we opeens een meetpaal hebben voor kinderen onder de 1,20 meter." Nog nooit is er een ongeluk gebeurt, vertelt Lex. "Ja, we zijn weleens een keer ontspoort. Dan hoor ik opeens: boem, boem boem. Stop ik, tillen we hem er effe in en zeg ik tegen die kinderen: nou nu hebben jullie een echte treinontsporing meegemaakt. Dat vinden ze alleen maar interessant." "De NVWA ziet ons echt als een bedrijf. De laatste maanden ben ik er elke dag mee bezig geweest. Ik moet logboeken maken en onderhoudsstaten bijhouden en dat van iedere locomotief."

"Nu moeten we opeens een meetpaal hebben voor kinderen onder de 1,20 meter." Lex Leenaars

De deadline voor de administratie komst snel dichterbij. Maandag moet het papierwerk op orde zijn, dan vindt de eerste keuring plaats. “We hebben nu drie wagonnetjes aangepast en is dat goed, dan doen we de rest ook. We krijgen na drie tot vier weken het rapport binnen waarin staat of het in orde is of dat er verdere aanpassingen gedaan moeten worden." Wat de uitkomt van de keuring wordt, daar durft Lex geen zinnig woord over te zeggen. "We wachten rustig af."