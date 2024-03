Afvalinzamelaar Spaarnelanden haalt gft-afval per fiets op in Burgwalbuurt

Spruit rijdt sinds twee weken rond in de buurt, vertelt een woordvoerder van Spaarnelanden. De fietskar rijdt vijf keer in de week een vast rondje door de buurt. Het wagentje stopt op tien vaste plekken en blijft daar vijf minuten staan. Dat gebeurt twee keer op maandag- en donderdagmiddag en een keer op zaterdagochtend.

Ongeveer 500 huishoudens kunnen een speciaal afvalbakje aanvragen - of hebben dat al - en krijgen zakjes om het afval gescheiden aan te leveren. "De Burgwalbuurt is een hele compacte buurt", legt de woordvoerder uit. "De meeste woningen hebben geen voor- of achtertuin, dus kunnen de bewoners geen groenbak of andere container kwijt."

Ruimtegebrek

Er staan wel containers voor gft en plastic op straat, maar door het ruimtegebrek zijn dat er eigenlijk niet genoeg. Veel buurtbewoners zijn blij met de nieuwe service, zegt de woordvoerder: "Spruit wordt met veel enthousiasme ontvangen. Het moet allemaal nog wel groeien in de buurt."

Ook de medewerkers zijn blij met de nieuwe taak. "Het is leuk voor de afwisseling in het werk. Zo zit je een deel van de dag op de vrachtwagen en stap je in de loop van de middag op de fiets. De medewerkers hebben dan ook plezierig contact met de buurtbewoners."

Minder vrachtwagens?

Door meer afval gescheiden aan te bieden, blijft er minder restafval over dat in de ondergrondse containers verdwijnt. De grote huisvuilwagens hoeven die container dan minder vaak te legen en dat is ook veiliger in het verkeer.

Na een half jaar wordt met de deelnemende huishoudens bekeken of de proef is geslaagd. Mogelijk gaat Spruit dan ook in andere delen van het centrum rijden.