Haarlemmers dumpen hun klein afval massaal bij populaire recyclewagen: "Doe ik het goed?"

Een jaar geleden werd de recyclewagen geïntroduceerd in Haarlem. Het initiatief van afvalverwerker Spaarnelanden bracht elfduizend bezoekers op de been die in totaal 55 duizend kilo aan klein afval inleverden. Als kers op de taart mocht het bedrijf deze week de Wecycle Award in ontvangst nemen, mede dankzij de recyclewagen.

De recyclewagen is een soort mini milieuplein dat naar verschillende buurten toe rijdt. Haarlemmers kunnen daar spullen inleveren die niet in de vuilnisbak horen, zoals elektrische apparaten, batterijen, accu's, verfblikken. Het mag alleen niet te groot zijn. Spaarnelanden hanteert de regel dat het in een grote boodschappentas moet passen. "Er zijn veel verschillende soorten afval waardoor sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien", aldus recyclecoach Jorien Klomp. "Wel merk ik dat mensen gemotiveerd zijn om afval te scheiden. Ze vragen dan ook vaak 'doe ik het goed?'" Tekst loopt door onder de video

Dubbelfeest bij Spaarnelanden 1 jaar recyclewagen en award gewonnen - NH Nieuws

Chauffeur Marco Brant beaamt dit en legt uit dat bijna iedereen wel gevaarlijke spullen in huis heeft die problemen kunnen veroorzaken als ze bij het restafval worden gegooid. Zo worden vapes vaak gewoon in de prullenbak gedaan terwijl dit tot brandgevaar kan leiden. Vapes "In vapes zitten lithium batterijen, wanneer deze in de normale vuilniswagen komen en de wagen het afval perst kan de batterij beschadigen en de lithium vrij komen. Vaak leidt dit tot zelfontbranding waardoor de wagen het afval moet storten op de weg." "Ook kan brand ontstaan wanneer het afval al gestort is wat tot nog grotere branden kan leiden. Erg gevaarlijk dus", benadrukt Brant. "Lithium zit in veel klein huishoudelijk apparatuur, zo ook in de knoopcel batterijen." Door deze goed te scheiden wordt brand voorkomen. De recyclewagen staat op negen verschillende locaties door de stad van Schalkwijk tot Haarlem-Noord zodat afval scheiden voor iedereen makkelijker wordt. Op één dag haalt de recyclewagen al snel vier rolcontainers vol elektrisch afval op. Een goede vangst dus, vindt ook de stichting Open. Die tijdens de Nationale Wecycleweek voor het eerst de Wecycle Award uitdeelde. Wecycle Award Elke dag van deze week wordt deze Award uitgereikt aan een organisatie die zich extra inzet voor inzameling en verwerking van elektronisch afval. Spaarnelanden gaat de boeken in als eerste winnaar ooit van deze Award. De rest van de week die tot en met 15 oktober duurt worden er nog andere bedrijven onderscheiden. Tekst gaat door onder foto

Foto: Team Spaarnelanden met Raymond Onink, adviseur Stichting OPEN - stichting OPEN