Bewoners krijgen hun zin: geen containers langs monumentale gracht: "Nu wel naar ons geluisterd"

De bewoners van de Bakenessergracht krijgen hun zin. Er komen geen afvalcontainers op de historische kade te staan. De gemeente wil bij wijze van proef een half jaar lang kijken of het de bewoners lukt om het papier, plastic en groenafval een stuk verderop in een container te gooien. Het is de eerste keer dat in Haarlem bezwaren tegen plaatsing van afvalcontainers worden gehonoreerd.

Afvalbakken op historische Bakenessergracht in Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

De gemeente bepaalt aan de hand van cijfers over de hoeveelheid restafval van de bewoners van de Bakenessergracht of de pilot succesvol is. Eén van de bezwaarmakers, Ton in 't Veld, wordt nauw betrokken bij deze proef. Hij noemt het een 'opmerkelijk succes'. Na het vertrek van wethouder Michel Rog, kregen de bewoners van de nieuwe wethouder te horen dat ze open stond voor de argumenten. "Die andere wethouder was nogal van de regeltjes, maar wethouder Eva de Raadt wilde toch een alternatief proberen. Toen werd er wel naar ons geluisterd." Dertig bewoners van de karakteristieke Bakenessergracht maakten een jaar geleden bezwaar tegen deze containers voor glas, plastic en groenafval. Ze wandelen met liefde naar bakken die op maximaal 202 meter staan, rekende In 't Veld voor in een reportage van NH Nieuws/Haarlem105. Kijk hier naar de reportage over de bezwaren van de grachtbewoners. De tekst gaat door na de video.

Monumentale fout met afvalbakken op Bakenessergracht in Haarlem? - NH Nieuws / Geja Sikma

Wel is de gemeente huiverig voor precedentwerking. In Haarlem is een heel plan opgesteld om ervoor te zorgen dat alle inwoners dichtbij hun woning het gescheiden afval kwijt kunnen als ze geen rolcontainers hebben gekregen. In de oude stad kan dat bijvoorbeeld vaak niet door gebrek aan buitenruimte. Als er meer bezwaren tegen plaatsing van afvalcontainers worden gehonoreerd, komt dat plan wellicht in gevaar. Ton in 't Veld wordt het komende half jaar nauw betrokken bij de evaluatie van de proef. Hij is nog wel sceptisch over het meetsysteem. "Alleen het aantal zakken met restafval gaan geteld worden en dat kan ik niet controleren. Ze meten ook niet het aantal kilo's restafval, wat volgens mij nauwkeuriger zou zijn."