Krijgt Alkmaars 'indianendorp' na petitie toch een beschermde status?

Begin dit jaar hield de gemeente een enquête. Van de 72 adressen reageerden er 49 en bijna 70 procent koos voor de beschermde status. Toch werd het voorstel afgewezen. Van de 72 adressen reageerden er 37 en tweederde daarvan was voorstander. Een procentuele meerderheid, maar geen absolute. Onvoldoende draagvlak, vond wethouder Anjo van de Ven. Weg beschermde status.

Dat een absolute meerderheid nodig was, bepaalde de wethouder pas na het invullen van de enquête. Waarom?

"Toen dit proces begon - het loopt al jaren, nog voordat ik er was - is er denk ik niet goed nagedacht over dat je één maatstaf niet op alle situaties kunt leggen", reageert Anjo van de Ven tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Bij deze situatie dacht ik: ja, het gaat hier wel over privébezit van mensen. Wat je als gemeente doet met bijvoorbeeld een parkeerplaats of publieke ruimte, is wel even wat anders dan wat je doet met iemands huis."

Poging twee

Daarop startte een aantal bewoners een petitie, waaronder Jan-Willem Snieder. Hij sprak ook de gemeenteraad toe. Daar hoorde hij wethouder Van de Ven zeggen dat als tweederde van de huishoudens voor stemmen, dit voldoende zou zijn voor een beschermde status.

Die uitdaging nam hij aan en met succes. Nu zien 53 van de 72 huishoudens zo'n beschermde status wel zitten. "We hebben het ruimschoots overschoten", reageert hij. "Ik ben er heel blij mee natuurlijk, en het is fijn dat het ondersteund wordt door een duidelijke meerderheid."