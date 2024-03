Dansend de lente in: senioren met dementie en hun mantelzorgers swingen de pan uit

De middag werd georganiseerd door Alzheimer Nederland en was de aftrap van een reeks dansevenementen voor mensen met dementie in de regio. De band Muziekmenu probeerde de senioren zo ver te krijgen om de dansvloer op te gaan. Daar bleken maar een paar nummers voor nodig.

"Ik heb geleefd met muziek vanaf dat ik vijf jaar oud was", vertelt de 85-jarige Zulema. Ze komt uit een muzikale Ecuadoraanse familie en is zondag niet van de dansvloer af te slaan. "Mensen moeten niet zoveel nadenken over wat anderen van ze vinden, maar gewoon doen", vindt de vrouw.

Niet alleen

Bart geniet ondertussen vooral van de grote glimlach op het gezicht van zijn vrouw Ria. "Als het voorbij is, is ze helaas vaak vergeten dat het geweest is, maar op de momenten dat het gebeurt, geniet ze heel erg." Het stel heeft samen al heel wat meters op de dansvloer gemaakt. "Zondagavond was van ons. Vanaf zeven tot elf uur was het dansavond. Helaas was dat over toen Ria reuma kreeg."

Hanneke (76) vindt het vooral fijn dat deelnemers aan de dansmiddag even niet alleen hoeven te zijn. "Dat vind ik altijd zo zielig", zegt ze. Zelf kent Ria dat probleem gelukkig niet. "Ik dacht eerst wel dat ik hier alleen naartoe moest en daar zag ik tegenop, maar toen zei mijn man Bart dat ie ook meeging en mijn kleinzoon Tim ook nog!", vertelt ze blij.