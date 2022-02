Amstelveners met dementie bloeien op dankzij sociale aanpak: "Hoger cijfer voor geluk"

Wat hebben mensen met beginnende dementie nodig om hun oude leefpatroon voort te zetten? Die vraag staat centraal in de pilot Sociale Benadering Dementie, waaraan ook Amstelveen meedoet. Volgens de gemeente is de benadering zeer effectief, want niet alleen de kwaliteit van leven van mensen met dementie gaat er op vooruit, maar er wordt ook flink bespaard op zorgkosten.

Het idee achter de experimentele benadering is dat mensen met dementie vanaf het moment van de openbaring van hun ziekte op sociaal vlak worden ondersteund. "Dat is eigenlijk iets wat onze reguliere zorg niet biedt", zegt Van Ballegooijen.

"Het is een nieuwe vorm van dementiezorg", vertelt wethouder van Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen voor de camera van mediapartner AAN! "Zoals we nu zorg geven, is het vaak gericht op praktische ondersteuning als het al mis is gegaan. Maar mensen lopen al veel eerder tegen problemen aan."

Amstelveen is één van de vier gemeenten waar met de nieuwe benadering wordt geëxperimenteerd. Zoals voor heel Nederland geldt, is de verwachting dat de groep Amstelveners met dementie door de vergrijzing zal groeien van zo'n tweeduizend naar drieduizend.

"Op zich kan ik het huishouden best zelf doen, maar het is fijn als ik een beetje hulp heb"

"Al in de beginfase van dementie, kijken we naar de sociale rol die een cliënt heeft", aldus de wethouder. "Ze waren vader, of lid van fietsclub, of sporter, partner. En ze kunnen dat niet meer zijn. Ze verliezen hun sociale rol en dat zorgt voor spanning en verlies van zelfvertrouwen. Hun kwaliteit van leven gaat achteruit."

De ondersteuning wordt geboden door een professional met een zorgachtergrond én een student of vrijwilliger, die regelmatig bij de inwoner met dementie langsgaat voor een praatje of hulp bij dagelijkse activiteiten. Inmiddels worden veertig Amstelveners met dementie op deze manier ondersteund.

Eén keer per week krijgt Ria bezoek van student Anne Sytske. Zij begeleidt Ria bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, om ervoor te zorgen dat ze thuis komt met de producten die ze ook echt nodig heeft. "Op zich kan ik het huishouden best zelf doen", vertelt Ria. "Maar het is fijn als ik een beetje hulp heb."

"Als Team Sociale Benadering komen wij bij de mensen thuis", vertelt Daniëlle Bogers. "Dan gaan we eerst intensief kennis maken, om elkaar goed te leren kennen, hoe de omgeving in elkaar zit, en waar ze hulp nodig hebben." Bogers benadrukt dat het werk van haar team van groot belang is. "Omdat je als mens graag je vrijheid wilt behouden, en de regie, en jezelf wilt blijven zijn."

Gelukkigere patiënten en lagere kosten

De gemeente Amstelveen zit inmiddels in het vierde en laatste jaar van de proef, en durft inmiddels een tussenbalans op te maken. De voorlopige resultaten zijn spectaculair, aldus Van Ballegooijen.

"We zien dat mensen die deze vorm van zorg krijgen zichzelf een hoger cijfer geven voor geluk en de mantelzorger is ook blij. Het moment dat iemand naar een verzorgingshuis gaat, is meestal het moment dat de mantelzorger het niet meer trekt. En omdat het thuis langer goed gaat, zien we dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ze komen gemiddeld een paar maanden later in het verpleeghuis terecht."

Bovendien kan er met de benadering veel worden bepaard op zorgkosten, benadrukt de wethouder. “De ondersteuning kost geld, maar het valt in het niet bij wat een verpleeghuis kost. Het is geen doel op zich, maar de investering is de moeite waard."

Acht ton bespaard

Om een indruk te geven: mensen met dementie die volgens de 'sociale benadering' worden begeleid, belanden gemiddeld acht maanden later in een verpleeghuis dan mensen die deze begeleiding niet krijgen. En dat heeft tot nu toe al een besparing van ruim acht ton (840.000 euro) opgeleverd.