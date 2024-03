Een kasteel in Wijdenes? Archeologen duiken na decennia nieuwe vondsten op

Een aantal bakstenen is uit het water gehaald voor onderzoek. "Die komen uit de juiste periode van het kasteel." Maar zekerheid geven ze nog niet. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. "We moeten eerst een complete kaart krijgen van de Markermeerbodem waarop we een onderzoeksplan gaan maken. Er zal verder duikonderzoek of boringen nodig zijn, om meer te weten te komen over de plek."

Bij de eerdere vondsten van kloostermoppen (middeleeuwse bakstenen red.) uit de jaren negentig, werd ook melding gedaan van twee muurstructuren van zo'n 20 meter lang en 5 meter breed. Die zijn tot nog toe nooit teruggevonden.

Verder onderzoek nodig

Maar wat draagt dit bij aan de geschiedenis? Kruijssen: "Weten wat er heeft gestaan, zegt wat over de ontstaansgeschiedenis van Wijdenes. Locaties als een kasteel of burcht, daaromheen ontstaan vaak steden of dorpen, het is altijd de start van de groei van een grotere nederzetting."

De hernieuwde aandacht voor het kasteel, spreekt voor Miriam voor zich. "Er is niets actueler dan een verdronken nederzetting of kasteel, gezien de klimaatveranderingen met veel stormen en stijgende zeespiegel."

Nu er een sterke aanwijzing is waar het kasteel heeft gelegen, wordt er naar verwachting komend jaar verder onderzoek gedaan.