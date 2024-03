Monsterzege voor RKAV Volendam, maar euforie gematigd door overleden assistent-trainer

De wedstrijd kende een bijzonder verloop. ODIN kwam op voorsprong door een doelpunt van Kaj van Langelaar. De centrale verdediger moest in de 21e minuut echter op doel staan. Bij een 1-1 stand pakte keeper Sam Grapendaal een rode kaart en ODIN had geen reservekeeper tot hun beschikking. "Zij waren al blij dat ze één keeper konden optrommelen. Dat kan iedereen gebeuren. Dan speel je met de duivel", zegt Smit.

Doelpuntenregen

"Er zat maar één ding op: doelpunten maken", gaat Smit verder. Hij zag Jim Beers vier doelpunten achter zijn naam schrijven en de teller stokte uiteindelijk bij elf. Volgens Smit valt daar niets op af te dingen. "Als je de samenvatting bekijkt, had de eerste keeper ook niet alles gepakt. Balletje binnenkant paal, een bal via de onderkant lat en een in het hoekje. Het waren gewoon hele goede doelpunten. Al had er een echte keeper in het doel gestaan, die had deze ballen ook niet gepakt."

In de derde divisie strijdt RKAV Volendam met IJsselmeervogels, de oude club van Smit, om het kampioenschap. Na de 11-2 overwinning en het 0-0 gelijkspel van IJsselmeervogels tegen Harkemase Boys, gaan de Volendammers nu alleen aan kop. "Wij blijven in de underdogpositie, maar het is verschrikkelijk leuk."

Bekijk hieronder de samenvatting van de 11-2.