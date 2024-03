Kermiskraker 'Broodje Shoarma' overwinningslied van RKAV Volendam

De amateurs van RKAV Volendam staan bovenaan in de derde divisie. Het team van Berry Smit won zaterdag met 1-0 van DOVO en na afloop ging het los in de kleedkamer. "Wij wonnen onze eerste wedstrijd dit seizoen toen de Volendammer kermis was. Toen heb ik dat plaatje aangezet. Dat is het hele seizoen zo doorgegaan", aldus keeper Dion Vlak.

Feest na afloop in de kleedkamer van RKAV Volendam - NH Nieuws

Daar waar de amateurs uit Volendam het prima doen, gaat het met de profs van FC Volendam niet goed. Zij staan laatste in de eredivisie en degradatie hangt in de lucht. "Ik heb een seizoenkaart en je wil met je vrienden naar mooi voetbal kijken. Dat is nu totaal niet het geval", vertelt Nick Runderkamp.

Volendammer jongens

Runderkamp speelde van 2015 tot 2020 bij FC Volendam en is nu aanvoerder van RKAV Volendam. Bij de profs worden spelers van buiten aangetrokken terwijl ze het bij de amateurs alleen met Volendammer jongens doen. "Wij kunnen niet mee in de top van de eerste divisie. Laat staan eredivisie. Alleen wat wij bij de amateurs doen is ontzettend mooi", aldus de trotse Runderkamp.