RKAV Volendam revancheert zich na harde nederlaag door late goal Kwakman

Een euforische avond voor de zaalvoetballers van RKAV Volendam. Door een doelpunt in de laatste seconde werd BE'79 verslagen. Robin Kwakman maakten beide treffers: 2-1.

Na de harde nederlaag (1-9) tegen FC Eindhoven was RKAV Volendam gebrand op een resultaat. De Volendammers kregen de eerste helft de betere kansen, hoewel de bezoekers twee keer op de lat schoten. Het was Robin Kwakman, die na goed doorzetten van Nick Schilder, 1-0 maakte. Dat was ook de ruststand tegen BE'79.

Na de rust kwam de tegenstander uit Berkel-Enschot op gelijke hoogte. In de tweede helft was het voornamelijk tegenhouden voor Volendam. Lang leek het 1-1 te blijven. Uiteindelijk probeerde BE'79 met meevoetballende keeper wat te forceren. Daar profiteerde Kwakman van en hij scoorde in de slotseconde zijn tweede.

Bekijk hieronder de winnende goal van Kwakman. Tekst gaat verder onder de tweet: