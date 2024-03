Twee verdachten giga-witwasoperatie vanuit Venneps bedrijfspand voorlopig op vrije voeten

Drie van de vier verdachten en hun gezinnen wonen in Nederland. Y. woont in Hongarije, waarmee hij een belangrijke spil zou zijn geweest in de vermeelde criminele organisatie. Volgens de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zijn er geregeld grote sommen geld vanaf de Pesetaweg in Nieuw-Vennep naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest gereden.

Y. is er niet bij ditmaal. Volgens zijn advocaat omdat hij dat vanwege de stroeve voortgang van de zaak en het onduidelijke tijdspad richting de inhoudelijke behandeling.

Kantelpunt

Hun advocaten vinden dat het 'kantelpunt' eigenlijk rond de vorige zitting al was bereikt en het voorarrest toen al had moeten opgeheven. Ze vragen de rechtbank tijdens deze zitting opnieuw hun cliënten de inhoudelijke behandeling van hun zaak - die waarschijnlijk pas in november op de agenda komt - in vrijheid te laten afwachten.

Advocaat Jonge Vos trekt aan het langste eind. Zijn twee cliënten, L. en T. kunnen vanaf overmorgen in ieder geval tijdelijk hun gezinnen weer vergezellen. "Er is wel recidivegevaar, maar geen vluchtgevaar", beargumenteert de voorzitter van de rechtbank die keuze."Maar de rechtbank heeft er voldoende vertrouwen in dat het recidivegevaar kan worden ondervangen met voorwaarden.

Voorwaarden

Zo moeten ze hun paspoort inleveren, mogen ze Nederland niet verlaten, geen contact hebben met medeverdachten, en moeten ze reageren op alle oproepen van justitie reageren en op alle zittingen verschijnen. Bedrijfseigenaren J. en Y. uit Boedapest hebben minder geluk. Zij blijven vastzitten. "De rechtbank heeft er onvoldoende vertrouwen in dat vluchtgevaar kan worden ondervangen door het stellen van voorwaarden."

De volgende voorbereidende zitting is op 19 juni.