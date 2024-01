Chinese verdachten witwasoperatie in bedrijfspand Nieuw-Vennep maanden langer vast

De vier worden ervan verdacht tussen 2015 en 2023 tientallen miljoenen euro's te hebben witgewassen, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) met drugshandel werden verdiend. In het pand van pakketbezorgdienst NL Express aan de Pesetaweg werden in april vorig jaar namelijk tientallen kilo's MDMA en honderden kilo's natriumzout en BMK-glycidezuur gevonden. Die laatste twee zijn belangrijke grondstoffen voor xtc en speed.

In 2017 verhuurde voetbalclub ADO Den Haag een skybox aan NL Express . De club was destijds in handen van een Chinese eigenaar, Wang Hui. "We steunen natuurlijk onze eigen mensen. Het zou mooi zijn als hier in de toekomst ook een Chinees komt voetballen", zei toenmalig NL Express-directeur Alex Kan destijds tegen het nieuwsplatform van de Haagse club.

Waar J. het vooral op de gevolgen voor zijn bedrijven gooit, gebruiken de verdachten T., L. en Y. vooral hun gezinnen om de rechter ervan te overtuigen hen vrij te laten. Y. (40) claimt zelf ziek te zijn, al wordt niet helemaal duidelijk of hij nu een levertumor of ontstoken hartspier heeft. "Maar als ik niet meer leef, is dat geen goed nieuws voor deze zaak."

Y. is de enige van de vier zonder verblijfplaats in Nederland. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daarmee zou Y. een belangrijke spil in de witwasoperatie zijn geweest: volgens de FIOD werden er namelijk geregeld grote sommen contant geld over de weg van Nieuw-Vennep naar Boedapest gebracht.

"Mijn kinderen zeggen dat hun papa een slechterik is", vertelt de 54-jarige T., de oudste van het stel. De jongste, de 38-jarige L., stelt dat hij zijn kind sinds zijn aanhouding in april vorig jaar maar één keer heeft gezien. Net als medeverdachten T. en Y. spreekt hij alleen Chinees, wat praktische drempels opwerpt in de gevangenis. "Door de taalbarrière is het niet gelukt om ze vaker te zien."

Ze beloven de rechtbank op voorhand dat - als die instemt met vrijlating - ze zich aan alle voorwaarden zullen houden. "Desnoods meldt hij zich iedere dag bij de Hongaarse politie", probeert Y.'s advocaat Coomans de rechtbank te overtuigen.

Vluchtgevaar

"Het is geen goed nieuws voor u", spreekt de rechtbank na een schorsing van een kwartier de verdachten toe. "U blijft allen vastzitten, op zijn minst tot de volgende zitting." Volgens de rechtbank is er - in tegenstelling tot wat de advocaten beweren - in het geval van Y. wel degelijk sprake van vluchtgevaar. "U wilde eerder al met uw gezin naar China."

En hoewel ze nog niet schuldig zijn bevonden, denkt de rechtbank dat zij - mede vanwege het gebrek aan regulier werk - hun boterham niet op een legale manier zullen verdienen.

De volgende zitting is op 22 maart. De inhoudelijke zitting staat nu nog gepland voor september, maar omdat de advocaten een waslijst aan getuigen uit binnen- en buitenland willen laten horen, is die planning waarschijnlijk te optimistisch.