Venneps bedrijfspand door onderwereld gebruikt als bankgebouw: geld hele wereld over

Een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep waar de politie enkele weken geleden binnenviel, blijkt te zijn gebruikt als bankgebouw van de onderwereld. Dat heeft de FIOD bekendgemaakt . Het pand zou het epicentrum zijn geweest van een mega-witwasoperatie, waarbij grote hoeveelheden geld fysiek en digitaal over de hele wereld werden verstuurd.

Meerdere anonieme bronnen bevestigen tegenover NH dat het om het bedrijfspand van NLExpress (zie foto hierboven) aan de Pesetaweg gaat. De opsporingsdiensten zouden het pand al maanden voor de inval in de gaten hebben gehouden met camera's. NH heeft geprobeerd met het bedrijf in contact te komen, maar telefoontjes blijven onbeantwoord.

Inmiddels is duidelijk om wat voor onderzoek het ging: het pand zou zijn gebruikt door criminelen om geld te 'storten' of 'op te nemen', schrijft de FIOD. Met andere woorden: het pand deed dienst als bank van de onderwereld. In totaal zijn rondom de inval zeven aanhoudingen verricht.

Behalve het pand aan de Pesetaweg is er nog een bedrijfspand in Nieuw-Vennep doorzocht. Waar dat pand staat, wil de FIOD niet kwijt. Wel is duidelijk dat er woningen in Rotterdam, Den Haag en Nieuwe Wetering zijn doorzocht, de plaatsen waar vier van de zeven opgepakte verdachten vandaan komen. Het gaat om vier mannen (37, 42, 54) en een vrouw (35). Voor drie van hen is het voorarrest met drie maanden verlengd.

In het pand is een half miljoen euro aan contant geld gevonden. Vanuit het pand zouden tientallen miljoenen via drugshandel verkregen euro's over de weg naar Boedapest zijn gebracht, schrijft de FIOD. Daar werd het vermoedelijk op Hongaarse bankrekeningen gestort, en overgemaakt naar rekeningen van criminelen in China en Hong-Kong. Ook werd een deel van het geld witgewassen door er cryptovaluta voor te kopen.

Tsjech opgepakt

Een andere verdachte werd op 21 april al aangehouden. Dat gebeurde nadat de Tsjechische man zich tijdens de inval bij het pand had gemeld, en de politie tijdens inspectie van zijn auto een verborgen ruimte had gevonden. Ook heeft de Hongaarse politie op verzoek van Nederlandse collega's een inwoner van Boedapast aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren.

Behalve van de witwasoperatie wordt hij net als de andere verdachten van de handel in grondstoffen om harddrugs mee te maken. Daar is namelijk 3.150 kilo van gevonden, net als 21 kilo MDMA, gereed voor consumptie. Andere in beslag genomen goederen zijn een vuurwapen, een geldtelmachine, auto's met verborgen ruimtes, luxe voorwerpen, harde schijven en (digitale) administratie.

Nog een vondst

Tijdens de inval in Nieuw-Vennep stuitte de recherche ook op informatie die naar een pand in Hoensbroek (Limburg) leidde. Daar werd nog eens 6.300 kilo grondstoffen aangetroffen. Ook de beheerder van dat pand, een 35-jarige man, is opgepakt.