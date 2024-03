Haarlemmers zamelen geld in om oude boerderij om te toveren tot buurthuis

Het nabij gelegen afscheidshuis en crematorium Sterrenheuvel wil de boerderij kopen, om het op te knappen als Huis van de Wijk. Verschillende stichtingen en zorginstellingen kunnen er dan gebruik van maken. Voor deze plannen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, waar de gemeente naar verwachting in april over gaat besluiten.

De inzamelingsactie is georganiseerd door wijkplatform Leefbaar Vondelkwartier in samenwerking met Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Thea de Roos-Roden van het wijkplatform vindt de herbestemming van de oude boerderij tot een buurthuis van groot belang.

"Uit een enquête die we hebben gehouden, is gebleken dat er onder de helft van de 65-plussers veel eenzaamheid is in deze wijk", vertelt ze. "We willen een plek creëren waar mensen samen kunnen komen voor activiteiten, tuinieren, enzovoorts."

Tekeningen van Eric Coolen

Door tekeningen te verkopen die kunstenaar Eric Coolen gemaakt heeft van de monumentale boerderij, hoopt het wijkplatform 50.000 euro in te zamelen. "Daarmee willen we de inrichting van het Huis van de Wijk bekostigen", aldus Thea. "Zo laten we als wijkbewoners zien dat we erg betrokken zijn bij een plan om de boerderij aan te kopen en op te knappen."

Naast boerderij Noord-Akendam heeft de gemeente plek gereserveerd voor het project Skaeve Huse om notoire overlastveroorzakers een onderkomen te bieden. Bij dit besluit, waar veel omwonenden nog steeds niet blij mee zijn, is door de gemeente toegezegd dat ze willen meewerken aan het realiseren van een buurtfunctie in de monumentale boerderij.