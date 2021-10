Laatste kans voor monumentale stolpboerderij in Haarlem: "Alle hens aan dek"

Er leeft nog een koppeltje schapen in de oudste stolpboerderij van Haarlem. Maar eigenlijk kan er niet meer geboerd worden in het half ingestorte monument. Als sinds 2005 zijn alle plannen in de prullenbak beland, waardoor het zeventiende eeuwse pand gered zou kunnen worden. Maar nu gloort en nog een laatst sprankje hoop. De wijkraad en Erfgoedvereniging Heemschut zetten alles op alles om dat nu echt voor elkaar te krijgen.

Ruïne boerderij Akendam in Haarlem - NH Nieuws

De wijkraad Vondelkwartier in het uiterste noorden van de stad staat niet te springen om de oplossing die nu op tafel ligt. Het gaat namelijk om het omstreden project van een opvanglocatie Skaeve Huse voor Haarlemmers die door hun overlastgevende gedrag niet meer in een reguliere wijk kunnen wonen. Daarvoor is het land van de monumentale boerderij aangewezen door de gemeenteraad. De gemeente Haarlem heeft bij de keuze voor deze locatie bepaald dat met het project de oude monumentale boerderij op dit stuk grond wel opgeknapt moet worden. En wijkraadvoorzitter Thea de Roos - Van Rooden vindt dat wel een heel belangrijke voorwaarde, hoewel ze nog steeds niet staat te springen om de Skaeve Huse. "Maar ik denk dat die opvang nog heel lang kan duren, misschien wel pas in 2026, als het er ooit komt", denkt De Roos. "Alleen de restauratie kan niet wachten tot 2026, dus alle hens aan dek, direct beginnen daarmee." Erfgoedvereniging Heemschut heeft nu ook in een brief aangedrongen bij de gemeente om de boerderij te redden voordat het helemaal instort. Tekst gaat verder na de video

Laatste stolpboerderij Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

Een groot obstakel in dit plan is dat de boerderij eigendom is van Staatbosbeheer, die het in erfpacht heeft gegeven aan het Recreatieschap Spaarnwoude. En die heeft geen geld voor de restauratie. Erfgoedvereniging Heemschut vindt nu dat de gemeente Haarlem het pand snel moet overnemen. En niet pas als het project Skaeve Huse helemaal rond is, nee nu. Omdat het niet alleen de laatste monumentale boerderij in de gemeente is, vindt Peter Koppen van Heemschut. "Het is vooral uniek doordat 'ie nog in het landschap staat en Haarlem heeft nergens anders meer boerenlandschap." Tegeltjes gestolen Een nazaat van de laatste boerenfamilie huurt nog het voorhuis en hij heeft wijkraadvoorzitter Thea de Roos laten weten dat er steeds meer waardevolle spullen verdwijnen, zoals met de handgemaakte tegeltjes. Volgens haar moet er dus snel actie ondernomen worden om nog te redden wat er te redden valt. "Doe er een hek omheen, doe er een glazen bol omheen", roept ze op. "Maar bewaar het en knap het op."