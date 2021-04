Skaeve Huse voor overlastveroorzakers in Haarlem-Noord, buurt blijft zich verzetten

Notoire overlastveroorzakers uit de stad zullen over een paar jaar een eigen dak boven hun hoofd kunnen vinden in zes kleine containerwoningen die in Haarlem-Noord, aan de rand van de stad, worden geplaatst. Het woonproject 'Skaeve Huse' moet in 2025 gerealiseerd worden. Hoewel buurtbewoners en de wijkraad in Haarlem-Noord er al rekening mee hielden voor een voldongen feit te staan, zijn ze toch onthutst over het besluit dat de gemeenteraad gisteravond nam.

Protestbord bij locatie Vergierdeweg waar zes Skaeve Huse zouden moeten komen - NH Nieuws / Geja Sikma

Het protest met een petitie ondertekend door ruim 7.000 Haarlemmers mocht niet baten voor de demonstranten van de locatie Vergierdeweg. De gemeenteraad kon nog niet tot een keuze komen voor een andere verslaafdenopvang in Haarlem-Oost, maar over de Skaeve Huse was de meerderheid van de politieke partijen het eens. De wijkraad Vondelkwartier had samen met wijkraden uit Haarlem-Oost een alternatief plan bedacht, waarbij beide soorten opvangcentra een plek zouden kunnen vinden in het recreatiegebied Schoteroog. Maar ondanks eerdere steun van één van de grootste partijen, D66 Haarlem, belandde dat plan in de prullenbak. De wijkraden bezinnen zich nu op een eigen onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden op het schiereiland tussen het Spaarne en het meer De Mooie Nel. Want de buurtbewoners laten aan NH Nieuws weten het hier niet bij te laten zitten. Tekst gaat door na video

Buurt blijft protesteren tegen Skaeve Huse - NH Nieuws / Geja Sikma