Van frustratie naar acceptatie: Haarlemse buurt denkt nu actief mee over Skaeve Huse

Met spandoeken in het weiland lieten buurtbewoners in Haarlem-Noord een paar jaar geleden nog weten dat ze Skaeve Huse voor notoire overlastveroorzakers absoluut niet zagen zitten. Nu staan ze open voor het project. De frustratie heeft onder bezielende leiding van wijkraadvoorzitter Thea de Roos-Rooden plaats gemaakt voor acceptatie.

“Maar daarbij heeft ook wel geholpen dat we als werkgroep een excursie hebben gemaakt naar het Skaeve Huse project in Hilversum”, denkt Thea. “We hoorden daar hoe het Beheerplan is en hebben gesproken met een paar bewoners.”

De Haarlemse gemeenteraad is zeer te spreken over deze gang van zaken. “Fijn dat de samenwerking met een actieve bewonersgroep zo goed gaat”, laat Ziggy Klazes van GroenLinks weten. Ook andere raadsleden zijn zeer ingenomen dat de participatie hier voorspoedig verloopt, terwijl de omwonenden lang vreesden voor de komst van de Skaeve Huse. Zelfs de politieke partijen die nog steeds niet juichend zijn over de locatie voor huisjes voor notoire overlastveroorzakers, zijn blij met de positieve geluiden uit de buurt tijdens een inloopavond over het bestemmingsplan vorige week.

Maar het ligt niet in de aard van wijkraadsvoorzitter Thea de Roos-Rooden van wijkraad Vondelkwartier om in de contramine te blijven. “Je moet toch ook altijd proberen er iets van te bakken.” Ze heeft nu een werkgroep opgericht met wijkraadsleden, buren van de betreffende locatie en ondernemingen in de straat. Dat is ook precies hoe de gemeente wil dat er in de toekomst wordt geparticipeerd over kwesties die spelen. Niet meer via de wijkraden, maar via zogenaamde wijkplatforms met werkgroepen.

Ze vreesden voor teveel overlast voor sportende kinderen en rouwende mensen. Een soortgelijk project van Skaeve Huse in naburige Velserbroek ontspoorde: de woningen raakten volledig verwaarloosd, er waren klachten over vernielingen, bedelende en ruziënde bewoners en drugsgebruik. Ruim 7.000 omwonenden van de Haarlemse locatie tekenden samen met de buren van een andere beoogde locatie voor verslaafden in Haarlem-Oost een petitie.

Een paar jaar geleden kwamen buren, sportverenigingen en ook de begraafplaats, het crematorium en afscheidscentrum Sterrenheuvel nog fel in opstand tegen de locatiekeuze in Haarlem-Noord. Wijkraad Vondelkwartier droeg zelfs een alternatieve plek aan, op een hoekje van het nabijgelegen recreatiepark Schoteroog. Om meerdere redenen zag de Haarlemse gemeenteraad dat niet zitten en de buurt maakte zich op voor een lange bezwaarperiode met wellicht een gang naar de rechtbank.

De wind lijkt 180 graden gedraaid in Haarlem-Noord. Het ontwerpbestemmingsplan om de plaatsing van de Skaeve Huse bij een oude vervallen, maar monumentale boerderij aan de Vergierdeweg, lijkt zonder al te veel bezwaar van burgers en politiek aangenomen te gaan worden. Dat blijkt na een inloopavond voor de omwonenden en uit de behandeling van het plan in de Haarlemse gemeenteraad. De komende weken kunnen nog bezwaren ingediend worden, maar de teneur is over het algemeen positief.

“We zagen een man in een moestuintje de boel keurig in orde hebben, maar bij hem binnen was het een volledige chaos. Ik denk dat je mensen daarin hun gang moet laten gaan. Het bezoek heeft mij en andere buren enorm geholpen om begrip te krijgen voor deze groep mensen.”

Als voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier was Thea lang erg kritisch op hoe de gemeente de samenwerking met wijkbewoners wilde veranderen. Maar juist door de meest heikele kwestie in dit deel van de stad, denkt ze nu dat via werkgroepen meer mensen in de wijk met elkaar om tafel gaan zitten. “Je moet niet verzanden in ‘welles-nietes’ met de gemeente. We moeten ophouden met zeuren en meebewegen met de ontwikkelingen.”

En voor de komst van de nieuwe bewoners van de wijk in de Skaeve Huse is het volgens haar ook beter dat er beter wordt samengewerkt. “Het is tijd voor rustiger vaarwater.”

Kijk hieronder naar een reportage van de Skaeve Huse in Hilversum, waar NH Nieuws in verband met de Haarlemse plannen ook al op bezoek ging.