Buren hielden elkaar veilig tijdens grote woningbrand in Uithoorn

De brandweer liet vannacht wel iets langer op zich wachten de bedoeling was. Die stond namelijk in eerste instantie bij de Plesmanlaan in Amsterdam, waar niets aan de hand was. Daarna zijn de brandweerlieden snel naar Uithoorn gegaan.

Wonden gekoeld

Verslaggever Celine Sulsters spreekt vanmiddag een paar buren bij het verwoeste huis. De gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt. "Wij hoorden geschreeuw en zagen toen dat de buurman in de brand stond", vertelt een buurman. Hij heeft hem vervolgens opgevangen en zijn wonden gekoeld.

Een buurman die de schade vanmiddag komt bekijken, is erg aangeslagen. "Ik vind het moeilijk om erover te praten, omdat het een heel vriendelijke man is. Ik stond van de week nog twee uur met hem te praten in zijn huis." Hij vertelt dat het de laatste tijd niet goed ging met zijn buurman.

De Uithoornaar ligt nog in het ziekenhuis, maar is volgens Heiliegers buiten levensgevaar. Zijn huis is onbewoonbaar. De directe buren kunnen voorlopig door waterschade niet naar huis. "Wat ik van Eigen Haard, die de coördinatie doet, heb begrepen, is dat zij een tijdelijk verblijf hebben en daarna tijdelijk in Aalsmeer kunnen wonen", vertelt de burgemeester.