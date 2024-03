Zorgen om jonge leeftijd verdachten van reeks explosies Heerhugowaard

Er zijn inmiddels zes verdachten in beeld voor een drietal explosies aan de Middenweg in Heerhugowaard eerder deze maand. Deze week zijn nog eens vier aanhoudingen verricht: jongemannen van 17 tot 24 jaar. Eerder waren al twee jongens van 17 en 18 jaar aangehouden. "Dat jongeren dit doen of in de verleiding komen dit soort dingen te doen, is heel triest", reageert burgemeester Maarten Poorter.