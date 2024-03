Voor derde keer in week tijd explosie in dezelfde Heerhugowaardse straat

Vorige week ging in de nacht van vrijdag op zaterdag bij precies dezelfde woning een explosief af. Diezelfde nacht was ook bij een andere woning in dezelfde straat een explosie.

De politie onderzoekt of een verband is tussen de explosies. Mensen met meer informatie of beelden van de gebeurtenis wordt gevraagd die te delen met de politie.

Niemand raakte gewond.