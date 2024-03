Tieners aangehouden voor explosies bij twee woningen

In de afgelopen week zijn er aan de Middenweg drie explosies afgegaan, waarvan twee bij dezelfde woning. De huizen liggen op zo’n twintig meter afstand van elkaar. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het voor de tweede keer raak bij dezelfde woning.

De bewoners van het huis schrokken volgens de politie om iets voor 5.00 uur wakker van een harde knal. De voordeur raakte zwaar beschadigd. Bij die woning waren juist twee camera’s geplaatst.

Mogelijk verband aanslagen

Op basis van de beelden heeft de politie twee Heerhugowaardse tieners aangehouden. Het onderzoek loopt nog. "We onderzoeken hun mogelijke betrokkenheid bij de andere explosies. Inhoudelijk kunnen we daar op dit moment verder niets over zeggen."

Burgemeester Maarten Poorter heeft de getroffen bewoners vandaag bezocht. De situatie maakt hem boos, verklaarde hij in een persbericht afgelopen weekend. "Hoe haal je het in je hoofd om het veiligheidsgevoel van andere mensen zo aan te tasten? Wie denk jij wel dat jij bent, dat je dat kunt doen? We laten het niet over onze kant gaan."