Buurman afgebrande schuur Zwaanshoek vreesde voor zijn 35 paarden: "Het was echt schrikken"

Zodra zijn paarden veilig waren nam de trainer het heft in eigen handen tot de brandweer arriveerde. "Met een andere buurman stonden we paraat met waterslangen, maar de brandweer was er snel bij.

De kans dat de brand naar de stal zou overslaan was klein, vertelde een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wel heeft de brandweer uit voorzorg omringende panden natgehouden. "Het was een heftige brand", zegt de paarden trainer, "echt wel even schrikken."

Buurman

Eerder vandaag vertelde de politie aan NH dat ze vermoeden dat de brand is aangestoken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio voegde daar aan toe dat het waarschijnlijk door een bewoner zelf is aangestoken. Die was erg in de war en bekogelde de brandweer met een baksteen.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat er zoiets op het terrein gebeurt. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Volgens zijn buurman gedraagt de man zich vaker opmerkelijk.