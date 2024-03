Flinke brand in schuur Zwaanshoek, verwarde man die hulpdiensten lastigviel getaserd

De woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt tegen NH dat in eerste instantie werd gedacht dat de paardenstal in brand stond. "Dat bleek gelukkig niet zo, het was een schuur en de stal was, net als het woonhuis op het erf, niet in gevaar."

'Aardig in de war'

Een volgens de woordvoerder verwarde man viel hulpdiensten lastig en is ter plaatse aangehouden. "Die was aardig in de war en werd getaserd door de politie", vertelt hij. De man is onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis vervoerd.

Op foto's is te zien dat de voorruit van een brandweerwagen is beschadigd: daar zit een flinke ster in.

Tekst gaat door onder de foto's.