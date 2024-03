Schuurbrand Zwaanshoek vermoedelijk aangestoken, bewoner opgepakt

"Er werd een steen gegooid die vlak over het hoofd van een collega ging", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden, waar de brandweer Hillegom onder valt. De steen raakte wel de voorruit van de Hillegomse brandweerauto, die flink beschadigde.

Het kostte toegesnelde agenten de nodige moeite om de man onder controle te krijgen. Uiteindelijk is hij met behulp van een stroomstootwapen overmeesterd en overgedragen aan ambulancepersoneel. Hoe de bewoner gewond is geraakt is niet bekend, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat hij 'onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis is gebracht'.

In ziekenhuis opgepakt

De man is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden, laten de hulpdiensten weten. De politie onderzoekt of hij de schuurbrand zelf heeft aangestoken, wat gelet op de psychische toestand vermoed wordt. De politie benadrukt desgevraagd dat er geen aanwijzingen zijn dat er illegale praktijken in de schuur plaatsvonden.